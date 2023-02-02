СМИ: Евросоюз помешал расследовать взрывы на «Северных потоках»

Введенные Европейским союзом санкции в отношении России не позволили Equinor участвовать в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», сообщает Reuters со ссылкой на заявление норвежской компании.

В Саксонии призвали восстановить «Северный поток»

«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а соответственно, и санкционных правил ЕС», – следует из сообщения.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на газопроводах «Северные потоки» говорит о причастности администрации президента США Джо Байдена к произошедшему.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЕвросоюзСеверный ПотокСеверный Поток-2
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