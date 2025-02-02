СМИ: Евросоюз нуждается в поставках российского газа

Страны Европейского союза нуждаются в поставках российского газа, сообщает Il Sussidiario.

Минэкономики Словакии: Киеву не хватит газа из-за окончания транзита из РФ

Издание пишет, что об этом знает президент РФ Владимир Путин, так же как и брюссельские чиновники. Однако в Евросоюзе сделали вид, что забыли об общем и стратегическом соглашении между Европой и РФ, однако когда приходится расплачиваться по счетам, то становится все понятно.

При этом Евросоюз и Киев больше всех пострадали от прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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