Издание пишет, что об этом знает президент РФ Владимир Путин, так же как и брюссельские чиновники. Однако в Евросоюзе сделали вид, что забыли об общем и стратегическом соглашении между Европой и РФ, однако когда приходится расплачиваться по счетам, то становится все понятно.

При этом Евросоюз и Киев больше всех пострадали от прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

