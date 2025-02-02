СМИ: Евросоюз нуждается в поставках российского газа
Страны Европейского союза нуждаются в поставках российского газа, сообщает Il Sussidiario.
Издание пишет, что об этом знает президент РФ Владимир Путин, так же как и брюссельские чиновники. Однако в Евросоюзе сделали вид, что забыли об общем и стратегическом соглашении между Европой и РФ, однако когда приходится расплачиваться по счетам, то становится все понятно.
При этом Евросоюз и Киев больше всех пострадали от прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru