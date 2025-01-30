Минэкономики Словакии: Киеву не хватит газа из-за окончания транзита из РФ
Украине не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению президента Владимира Зеленского, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Она отметила, что Зеленский пресек любые усилия Словакии по транзиту газа на территорию страны через Украину. По словам министра, объем газа в украинских хранилищах упал до критической отметки в 10%.
Подчеркивается, что после прекращения российского транзита Киеву необходимо импортировать не менее 100 млн кубометров в месяц. Кроме того, прогноз погоды на февраль указывает на понижение температуры, добавила Сакова.
Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru