СМИ: Европейские чиновники удивлены частотой визитов Сийярто в Россию

По данным агентства, с начала конфликта вокруг Украины дипломат был в России как минимум 13 раз. Такая частота поездок удивила некоторых европейских политиков. Даже главы МИД некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в РФ с такой регулярностью, сказано в материале.

Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, что привело к частым столкновениям страны с другими членами Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Сийярто 26 марта направляется в Москву. Он заявил, что в центре внимания его переговоров в Москве сегодня - «мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

