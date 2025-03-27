СМИ: Европейские чиновники удивлены частотой визитов Сийярто в Россию
Чиновники в Европе удивились частым визитам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, с начала конфликта вокруг Украины дипломат был в России как минимум 13 раз. Такая частота поездок удивила некоторых европейских политиков. Даже главы МИД некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в РФ с такой регулярностью, сказано в материале.
Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, что привело к частым столкновениям страны с другими членами Европейского Союза.
Ранее стало известно, что Сийярто 26 марта направляется в Москву. Он заявил, что в центре внимания его переговоров в Москве сегодня - «мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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