СМИ: Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
10 июня 202405:35
Европейская народная партия, которая поддерживает главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, в настоящее время лидирует на выборах в Европейский парламент, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых результатов. Партия может получить в новом составе Европарламента 181 место из 720. В прошлом созыве у нее было 176 мест из 705.
Ранее в Бельгии улитки помешали голосованию на выборах в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru