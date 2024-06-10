СМИ: Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Речь идёт о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых результатов. Партия может получить в новом составе Европарламента 181 место из 720. В прошлом созыве у нее было 176 мест из 705.

Ранее в Бельгии улитки помешали голосованию на выборах в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

