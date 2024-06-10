СМИ: Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, которая поддерживает главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, в настоящее время лидирует на выборах в Европейский парламент, сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых результатов. Партия может получить в новом составе Европарламента 181 место из 720. В прошлом созыве у нее было 176 мест из 705.

Ранее в Бельгии улитки помешали голосованию на выборах в Европарламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЕвропаЕвропарламент

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