Макрон распустил Национальное собрание

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов, сообщает RT.

По словам главы государства, вскоре он подпишет документ о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй пройдет 7 июля.

Ранее сообщалось, что Макрон и его блок могут проиграть на предстоящих выборах в парламент Евросоюза из-за их внимания к конфликту вокруг Украины.

