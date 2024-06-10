Макрон распустил Национальное собрание
10 июня 202400:01
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов, сообщает RT.
По словам главы государства, вскоре он подпишет документ о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй пройдет 7 июля.
Ранее сообщалось, что Макрон и его блок могут проиграть на предстоящих выборах в парламент Евросоюза из-за их внимания к конфликту вокруг Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru