СМИ: Европа проиграла в конфликте на Украине
16 февраля 202505:16
Европа понесла стратегическое и политическое поражение в конфликте на Украине, сообщает Handelsblatt.
По данным издания, европейские страны не добились своих целей и нанесли себе серьёзный ущерб, поэтому уже не могут планировать собственное будущее и отставить интересы.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что соглашения по Украине невозможны без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru