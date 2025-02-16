По данным издания, европейские страны не добились своих целей и нанесли себе серьёзный ущерб, поэтому уже не могут планировать собственное будущее и отставить интересы.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что соглашения по Украине невозможны без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

