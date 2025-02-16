СМИ: Европа проиграла в конфликте на Украине

Европа понесла стратегическое и политическое поражение в конфликте на Украине, сообщает Handelsblatt.

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По данным издания, европейские страны не добились своих целей и нанесли себе серьёзный ущерб, поэтому уже не могут планировать собственное будущее и отставить интересы.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что соглашения по Украине невозможны без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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