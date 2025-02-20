СМИ: Европа планирует разместить на Украине до 30 тысяч военных
Европа намерена предложить США разместить на Украине менее 30 тысяч военных из европейских стран. Об этом пишет The Daily Telegraph.
По данным издания, соответствующий план согласовали на неформальной встрече европейских лидеров в Париже. На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит предложения президенту США Дональду Трампу. Также британский премьер заявит о необходимости размещения американских истребителей и ракетных систем в Румынии и Польше в качестве поддержки.
В Европе предлагают разместить западных военных в крупнейших украинских городах, ключевых портах, на критически важных инфраструктурных объектах. Такие шаги призваны минимизировать риски прямой конфронтации между военными из России и государств НАТО. Планируется, что западный контингент будет применять средства технического мониторинга, в том числе спутники и самолеты разведки, что отслеживать ситуацию на линии соприкосновения. Согласно плану, на ней разместятся украинские военные.
Ранее СМИ сообщили, что Франция и Великобритания договариваются об отправке миротворческих сил на Украину, пишет Ura.ru.
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