Владимиру Путину, несмотря на санкционное давление Запада, удалось сохранить макроэкономическую стабильность в России и приступить к модернизации страны. Об этом сообщают Иносми.ру, ссылаясь на публикацию Джеймса Уилсона в EU Reporter. Автор высказывает мнение о том, что российскому лидеру удалось убедить европейские страны, что РФ остается надежным партнером в сферах бизнеса и безопасности.

Кроме того, автор публикации отмечает, что Владимир Путин является крайне популярной личностью в российском обществе. Глава государства пользуется таким высоким уровнем доверия и уважения и сохраняет его много лет. По мнению Джеймса Уилсона, это отчасти может быть связано с тем, что Путин восстановил чувство национальной гордости россиян. Кроме того, автор публикации подчеркивает, что противоречивая внешняя политика Путина до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся не только с отвращением и страхом, но и с долей уважения.