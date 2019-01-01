СМИ: Европа пересматривает отношение к Владимиру Путину
Владимиру Путину, несмотря на санкционное давление Запада, удалось сохранить макроэкономическую стабильность в России и приступить к модернизации страны. Об этом сообщают Иносми.ру, ссылаясь на публикацию Джеймса Уилсона в EU Reporter. Автор высказывает мнение о том, что российскому лидеру удалось убедить европейские страны, что РФ остается надежным партнером в сферах бизнеса и безопасности.
Кроме того, автор публикации отмечает, что Владимир Путин является крайне популярной личностью в российском обществе. Глава государства пользуется таким высоким уровнем доверия и уважения и сохраняет его много лет. По мнению Джеймса Уилсона, это отчасти может быть связано с тем, что Путин восстановил чувство национальной гордости россиян. Кроме того, автор публикации подчеркивает, что противоречивая внешняя политика Путина до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся не только с отвращением и страхом, но и с долей уважения.
Кроме того, в публикации отмечается, что многие страны, поддерживающие евроатлантическую солидарность, считают, что сотрудничество с Россией взаимовыгодно. В частности, Венгрия и Турция стремятся усилить надежность своей энергетики за счет введения в строй новых блоков атомных электростанций, построенных российской корпорацией «Росатом». Также в деловых кругах Италии и Франции также говорят об отмене санкций, поскольку с момента их введения европейские компании потеряли около 100 миллиардов евро.
Напомним, ранее НСН сообщала, что политики и журналисты в США отрицательно оценили результаты переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Главу Соединенных Штатов подозревают в госизмене и называют пресс-секретарем Путина.
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