CNN рассказал, чем Путин лучше Трампа
Американский телеканал назвал сходства между президентами России и США. Подробнее в материале НСН.
Телеканал CNN рассказал, что общего у американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Во-первых, американское СМИ отмечает, что оба лидера отрицают приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, несмотря на заключения спецслужб США. Кроме того, сообщает CNN, и Трамп, и Путин страдают от тщеславия.
«Трамп и Путин хотят быть красивыми мужчинами. Владимир занимается спортом, чтобы его можно было сфотографировать в мужественном великолепии без рубашки или заснять играющим в хоккей. Геркулесовые прически Трампа и его оранжевое сияние демонстрируют навязчивую идею выглядеть молодым», — цитирует публикацию CNN спецкор НСН.
Также американский телеканал обвиняет президентов России и США в жадности, недостатке совести, склонности ко лжи и панибратстве.
«Большие различия между этими мужчинами делятся на две категории. Первую группу можно перечислить под заголовком "перспектива". Вторую можно собрать под термином "компетенция". В обоих случаях Путин имеет явное преимущество», — отмечает CNN.
Напомним, что ранее в США негативно оценили результаты переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Главу Соединенных Штатов подозревают в госизмене и называют пресс-секретарем Путина. Журналист-американист Михаил Таратута назвал в эфире НСН настоящую причину телефонного разговора между президентами США и России.
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