CNN рассказал, чем Путин лучше Трампа

Телеканал CNN рассказал, что общего у американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Во-первых, американское СМИ отмечает, что оба лидера отрицают приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, несмотря на заключения спецслужб США. Кроме того, сообщает CNN, и Трамп, и Путин страдают от тщеславия.

«Трамп и Путин хотят быть красивыми мужчинами. Владимир занимается спортом, чтобы его можно было сфотографировать в мужественном великолепии без рубашки или заснять играющим в хоккей. Геркулесовые прически Трампа и его оранжевое сияние демонстрируют навязчивую идею выглядеть молодым», — цитирует публикацию CNN спецкор НСН.

Также американский телеканал обвиняет президентов России и США в жадности, недостатке совести, склонности ко лжи и панибратстве.