Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%
5 августа 202219:17
Совет Евросоюза принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает «Интерфакс».
В заявлении отмечается, что все страны-члены согласовали данное решение. Спрос сокращается на 15% по сравнению со средним потреблением за минувшие 5 лет.
Решение будет действовать до 31 марта 2023 года.
Отмечается, что целью является подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России в будущем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru