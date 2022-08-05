Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Совет Евросоюза принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В заявлении отмечается, что все страны-члены согласовали данное решение. Спрос сокращается на 15% по сравнению со средним потреблением за минувшие 5 лет.

Решение будет действовать до 31 марта 2023 года.

Отмечается, что целью является подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России в будущем.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГаз
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