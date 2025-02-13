СМИ: Европа давно боялась переговоров Путина и Трампа

Соглашение по Украине между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров Европейского союза, сообщает Politico.

Издание пишет, что европейские чиновники давно опасались исторически теплых отношений Трампа с Путиным, опасаясь, что может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента.

Трамп заявил, что Путин хочет разрешения конфликта вокруг Украины на постоянной основе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

