СМИ: Европа давно боялась переговоров Путина и Трампа
13 февраля 202506:33
Соглашение по Украине между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров Европейского союза, сообщает Politico.
Издание пишет, что европейские чиновники давно опасались исторически теплых отношений Трампа с Путиным, опасаясь, что может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента.
Трамп заявил, что Путин хочет разрешения конфликта вокруг Украины на постоянной основе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru