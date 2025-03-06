СМИ: Еврокомиссия вновь отложила публикацию плана отказа от российского газа
6 марта 202506:17
Европейская комиссия второй раз отложила публикацию плана поэтапного и абсолютного отказа от газа из России, сообщает Reuters.
Это планировалось сделать с 26 марта и до неопределённой даты. Новая дата еще не назначена.
Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru