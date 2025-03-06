СМИ: Еврокомиссия вновь отложила публикацию плана отказа от российского газа

Европейская комиссия второй раз отложила публикацию плана поэтапного и абсолютного отказа от газа из России, сообщает Reuters.

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Это планировалось сделать с 26 марта и до неопределённой даты. Новая дата еще не назначена.

Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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