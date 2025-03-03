В «Газпроме» предупредили о сложностях с заполнением ПХГ в Европе

В Европе ускоренными темпами расходуются запасы газа из подземных хранилищ, и к началу сезона закачки их уровень может оказаться значительно ниже прошлогоднего, что усложнит подготовку к следующей зиме. Об этом сообщили в «Газпроме».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к 28 февраля в европейских ПХГ оставалось 39,2 млрд кубометров газа — это 38,5% от общей вместимости и на 24,3 млрд кубометров меньше, чем годом ранее. Средний темп отбора в этом сезоне оказался на 36% выше, чем в прошлом, и на 22% превышает средние показатели за последние десять лет.