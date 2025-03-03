В «Газпроме» предупредили о сложностях с заполнением ПХГ в Европе

В Европе ускоренными темпами расходуются запасы газа из подземных хранилищ, и к началу сезона закачки их уровень может оказаться значительно ниже прошлогоднего, что усложнит подготовку к следующей зиме. Об этом сообщили в «Газпроме».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к 28 февраля в европейских ПХГ оставалось 39,2 млрд кубометров газа — это 38,5% от общей вместимости и на 24,3 млрд кубометров меньше, чем годом ранее. Средний темп отбора в этом сезоне оказался на 36% выше, чем в прошлом, и на 22% превышает средние показатели за последние десять лет.

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В компании подчеркнули, что активное расходование запасов происходит даже при погоде, соответствующей климатической норме.

В «Газпроме» также отметили, что сокращение надежных источников поставок может создать трудности с заполнением хранилищ в летний период, что в свою очередь усложнит подготовку Европы к отопительному сезону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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