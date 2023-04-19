СМИ: Еврокомиссия готова запретить поставки украинской сельхозпродукции в Европу
Еврокомиссия (ЕК) склоняется к запрету поставок сельхозпродукции из Украины в Европу, сообщает радиостанция Polskie Radio 24 сообщила со ссылкой на источники в Брюсселе.
Собеседники станции пояснили, что речь идёт об импорте украинских пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.
Отмечается, что вопрос запрета 19 апреля обсудят вице-президент ЕК Валдис Домбровскис с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. Ожидается, что участие в беседе примет еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Ранее власти Венгрии заявили, что не намерены подвергать риску венгерское сельское хозяйство, поэтому вслед за Польшей и Словакией вводят запрет на импорт украинского зерна, передаёт ОТР.
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