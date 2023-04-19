Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины

По его словам, у Болгарии скопилось зерна на несколько миллиардов, и если не принимать никаких мер, то республика не сможет его продать.

«16% граждан страны заняты в сельском хозяйстве, и мы не можем позволить, чтобы их работа была поставлена под вопрос», - указал глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов.

Гечев добавил, что запрет, который будет действовать до 30 июня, не затронет так называемых коридоров солидарности, по которым транзитное зерно переправляется в третьи страны.

Ранее молдавская ассоциация «Фермерская сила» заявила, что фермеры Молдавии требуют ограничить импорт зерна с Украины, сообщает RT.

