Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины
Глава Минсельхоза Болгарии Явор Гечев заявил, что техническое правительство страны приняло решение ввести с 24 апреля запрет на импорт ряда продуктов с Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, у Болгарии скопилось зерна на несколько миллиардов, и если не принимать никаких мер, то республика не сможет его продать.
«16% граждан страны заняты в сельском хозяйстве, и мы не можем позволить, чтобы их работа была поставлена под вопрос», - указал глава Минэкономики Болгарии Никола Стоянов.
Гечев добавил, что запрет, который будет действовать до 30 июня, не затронет так называемых коридоров солидарности, по которым транзитное зерно переправляется в третьи страны.
Ранее молдавская ассоциация «Фермерская сила» заявила, что фермеры Молдавии требуют ограничить импорт зерна с Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru