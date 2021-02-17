СМИ: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального

Ранее Минюст РФ заявил, что Россия не освободит Навального, осужденного на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», по требованию ЕСПЧ. В ведомстве пояснили, что это будет «грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».

Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных обязал Россию выплатить им компенсацию в размере более 80 тыс. евро за ряд нарушений при производстве по делу «Ив Роше». Компенсация братьям Навальным была выплачена, однако приговор Верховный суд РФ оставил без изменений.

Между тем, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по этому делу на реальный по ходатайству ФСИН, мотивировав решение неоднократными нарушениями прохождения исправительного срока.



