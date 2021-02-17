СМИ: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее России освободить осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к секретариату Совета Европы.
По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. На данный момент решение официально не опубликовано.
Ранее Минюст РФ заявил, что Россия не освободит Навального, осужденного на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», по требованию ЕСПЧ. В ведомстве пояснили, что это будет «грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».
Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных обязал Россию выплатить им компенсацию в размере более 80 тыс. евро за ряд нарушений при производстве по делу «Ив Роше». Компенсация братьям Навальным была выплачена, однако приговор Верховный суд РФ оставил без изменений.
Между тем, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по этому делу на реальный по ходатайству ФСИН, мотивировав решение неоднократными нарушениями прохождения исправительного срока.
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