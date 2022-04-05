СМИ: ЕС запретит импорт угля из РФ и закроет границы для перевозчиков
Евросоюз намерен полностью отказаться от покупки российского угля, остановит поставки новой техники и закроет морские и сухопутные границы для перевозчиков из РФ. Такие меры планируется принять в рамках нового пакета санкций ЕС против Москвы из-за событий в украинском городе Буча, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, новые ограничения должны быть одобрены всеми 27 членами ЕС. В свою очередь Bloomberg сообщает о предложении в рамках санкционного пакета расширить экспортный запрет в отношении большого числа технологий, которые применяются в оборонной сфере и других ключевых секторах на сумму 10 миллиардов евро.
Ранее глава евпродипломатии Жозеп Боррель предположил, что санкции согласуют уже во вторник, 5 апреля, чтобы они вступили в силу максимально быстро. При этом он констатировал, что ввести ограничения по российскому газу не получится из-за позиции Венгрии, которая слишком сильно зависит от этих поставок.
Киев и представители западных СМИ ранее возложили на российских военных ответственность за убийства жителей Бучи – пригорода украинской столицы. Минобороны РФ утверждает, что это фейк и провокация, однако международные СМИ приводят новые свидетельства противоправных действий военнослужащих РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию Минобороны Украины об убийстве мирных жителей в Буче на предмет дискредитации российских военных.
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