СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд

По данным агентства, предприниматели лишились доступа к недвижимости, яхтам и другому имуществу. При этом по состоянию на 8 апреля заблокированные активы россиян оценивались в €6,7 млрд, пишет RT.

Как сообщает немецкая газета Kurier, ЕС планирует предложить закон о конфискации замороженных российских средств. Деньги могут направить «на восстановление Украины», отмечает Ura.ru.

