СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд

Евросоюз в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.

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По данным агентства, предприниматели лишились доступа к недвижимости, яхтам и другому имуществу. При этом по состоянию на 8 апреля заблокированные активы россиян оценивались в €6,7 млрд, пишет RT.

Как сообщает немецкая газета Kurier, ЕС планирует предложить закон о конфискации замороженных российских средств. Деньги могут направить «на восстановление Украины», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияЕвросоюз
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