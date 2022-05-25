СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
Евросоюз в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По данным агентства, предприниматели лишились доступа к недвижимости, яхтам и другому имуществу. При этом по состоянию на 8 апреля заблокированные активы россиян оценивались в €6,7 млрд, пишет RT.
Как сообщает немецкая газета Kurier, ЕС планирует предложить закон о конфискации замороженных российских средств. Деньги могут направить «на восстановление Украины», отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
- Китай провел учения у берегов Тайваня для «предостережения США»
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня
- Опрос: Каждый восьмой россиянин за последние три месяца стал больше курить
- СМИ: Nike покинет российский рынок
- Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 18 детей и трое взрослых
- В России предложили доплачивать работодателям за наем украинских беженцев
- СМИ предупредили об угрозе рецессии мировой экономики
- Пекин призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины
- СМИ: в России согласовали индексацию соцвыплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru