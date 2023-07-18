СМИ: ЕС согласовал санкции против Белоруссии в военной сфере
Члены Евросоюза предварительно согласовали ограничительные меры против Белоруссии в военной сфере. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.
По информации издания, под санкции могут попасть запчасти для самолетов и оборудование для ведения боевых действий.
Источники газеты допустили, что Евросоюз продолжит вводить санкции против Белоруссии. Принятые ограничительные меры могут стать «частью более глобальных усилий» в отношении Минска, отметили журналисты.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник объявил о переброске к границе с Белоруссией двух бригад из-за присутствия в республике частной военной компании «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru