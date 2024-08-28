СМИ: ЕС проверяет данные о занижении Telegram числа пользователей

Сообщается, что Telegram должен был обновить информацию о числе пользователей в этом месяце, но ограничился только уточнением, что количество активных пользователей в ЕС значительно меньше 45 мн.

Получение статуса «очень крупной онлайн-платформы» обязывает мессенджер к более строгой модерации контента и регулярной отчетности перед Еврокомиссией, передает «Радиоточка НСН».

