СМИ: ЕС проверяет данные о занижении Telegram числа пользователей

ЕС проверяет возможное предоставление Telegram искаженных данных о числе пользователей, что могло позволить мессенджеру избежать дополнительных требований, пишет газета Financial Times.

По словам представителя Еврокомиссии Томаса Ренье, исследовательский центр ЕС проводит проверку для оценки точности представленных данных. Ренье уточнил, что если выяснится, что Telegram предоставил неточные данные, Еврокомиссия может самостоятельно определить мессенджер как «очень крупную платформу» на основании собственных расследований.

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Сообщается, что Telegram должен был обновить информацию о числе пользователей в этом месяце, но ограничился только уточнением, что количество активных пользователей в ЕС значительно меньше 45 мн.

Получение статуса «очень крупной онлайн-платформы» обязывает мессенджер к более строгой модерации контента и регулярной отчетности перед Еврокомиссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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