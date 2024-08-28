СМИ: Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

По данным издания, политик выступил с таким предложением на «обеде, о котором ранее не сообщалось.

«Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести Telegram в Париж... Дуров тогда отказался», — отмечается в материале.

Wall Street Journal пишет, что тогда же французский президент обсуждал с бизнесменом возможность предоставления ему гражданства Франции.

Ранее Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже и арестовали по подозрению в причастности к 12 преступлениям. Как отмечал Макрон, задержание основателя Telegram не было политическим решением, арест Дурова «произошел в рамках продолжающегося судебного расследования», пишет Ura.ru.

