СМИ: Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру мессенджера в Париж. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Адвокат Алешкин: Дуров задержан по просьбе третьей стороны

По данным издания, политик выступил с таким предложением на «обеде, о котором ранее не сообщалось.

«Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести Telegram в Париж... Дуров тогда отказался», — отмечается в материале.

Wall Street Journal пишет, что тогда же французский президент обсуждал с бизнесменом возможность предоставления ему гражданства Франции.

Ранее Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже и арестовали по подозрению в причастности к 12 преступлениям. Как отмечал Макрон, задержание основателя Telegram не было политическим решением, арест Дурова «произошел в рамках продолжающегося судебного расследования», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:TelegramФранцияПавел ДуровЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры