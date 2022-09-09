СМИ: ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа

Как считают журналисты, ЕС не может решить вопрос с поставками топлива. Европейские страны не могут положиться на помощь Вашингтона из-за неясности с предстоящими выборами в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то Европейский союз может остаться без поддержки.

Европейцам не помогут и гипотетические запасы газа, а попытки наладить альтернативные поставки обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли. Также провалилась надежда на «слабость» России.

Напомним, Еврокомиссия 9 сентября предложит на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европейском союзе, включая введение потолка цен на газ из России.

