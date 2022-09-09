СМИ: ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа
Евросоюз приближаются к капитуляции перед Москвой в вопросе дефицита газа, сообщает издание Sabah.
Как считают журналисты, ЕС не может решить вопрос с поставками топлива. Европейские страны не могут положиться на помощь Вашингтона из-за неясности с предстоящими выборами в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то Европейский союз может остаться без поддержки.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы газа, а попытки наладить альтернативные поставки обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли. Также провалилась надежда на «слабость» России.
Напомним, Еврокомиссия 9 сентября предложит на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европейском союзе, включая введение потолка цен на газ из России.
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