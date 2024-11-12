СМИ: ЕС готовится высвободить миллиарды евро на оборону и безопасность

По данным издания, эти средства были предназначены на сокращение экономического неравенства. Деньги будут потрачены на оборону Евросоюза и безопасность.

В ближайшие недели страны ЕС получат информацию о том, что они смогут тратить средства фонда сплочения на поддержку оборонной промышленности.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил о необходимости подготовки ЕС к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

