В ЕС предложили повысить пошлины на российские товары

Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша направили Еврокомиссии предложение о повышении импортных пошлин на товары из России. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского правительства.

По словам министра помощи и внешней торговли Швеции Бенджамина Доусы, эти меры направлены на усиление экономического давления на Россию и поддержку Украины. Он отметил, что эти страны стремятся затруднить российский экспорт в ЕС и ослабить экономику России.

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США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия уже ввели высокие пошлины на российскую продукцию, и теперь ЕС рассматривает возможность аналогичных шагов.

Повышение пошлин на российские товары в ответ на военную операцию на Украине началось еще в 2022 году, когда США и Канада увеличили пошлины до 35%. В ответ Россия также ввела аналогичные меры, повысив пошлины на некоторые товары из недружественных стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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