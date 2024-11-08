В ЕС предложили повысить пошлины на российские товары
Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша направили Еврокомиссии предложение о повышении импортных пошлин на товары из России. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского правительства.
По словам министра помощи и внешней торговли Швеции Бенджамина Доусы, эти меры направлены на усиление экономического давления на Россию и поддержку Украины. Он отметил, что эти страны стремятся затруднить российский экспорт в ЕС и ослабить экономику России.
США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия уже ввели высокие пошлины на российскую продукцию, и теперь ЕС рассматривает возможность аналогичных шагов.
Повышение пошлин на российские товары в ответ на военную операцию на Украине началось еще в 2022 году, когда США и Канада увеличили пошлины до 35%. В ответ Россия также ввела аналогичные меры, повысив пошлины на некоторые товары из недружественных стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru