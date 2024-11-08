В ЕС предложили повысить пошлины на российские товары

Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша направили Еврокомиссии предложение о повышении импортных пошлин на товары из России. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского правительства.

По словам министра помощи и внешней торговли Швеции Бенджамина Доусы, эти меры направлены на усиление экономического давления на Россию и поддержку Украины. Он отметил, что эти страны стремятся затруднить российский экспорт в ЕС и ослабить экономику России.