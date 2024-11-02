Отвод войск, «разъединение» РФ и КНР: Каким будет мир при Трампе

КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ – РЕШИТЬ, РФ И КНР – «РАЗЪЕДИНИТЬ»

Дональд Трамп неоднократно отмечал, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на выборах. Экс-президент США заявлял, что способен за сутки остановить военные действия, поговорив с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» – Путина.

При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп заявлял, что в период своего президентства якобы угрожал Путину «нанести удар по центру Москвы», если Россия «нацелится» на Украину. Путин, комментируя эту информацию, заявил 24 октября, что не помнит такого разговора с Трампом. Глава государства назвал подобные утверждения частью президентской кампании в США.

Помимо украинского вопроса, Трамп активно затрагивает темы глобальной политики. В интервью журналисту Такеру Карлсону 1 ноября он выразил настороженность из-за сближения России и Китая. Экс-президент заявил, что «разъединит» Россию и Китай в случае своей победы.

«Байден объединил их (РФ и КНР – ред. НСН). Это позор. Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», – сказал Трамп.

Еще в октябре Трамп заявил, что США могут сотрудничать с Россией и Китаем на выгодных условиях. В июле Трамп отмечал, что политика действующей американской администрации привела к тому, что Москва и Пекин «поженились» и «взяли к себе своего младшего брата – Иран, а затем Северную Корею». В такой ситуации этим странам больше никто не нужен, опасался Трамп.

До этого, в июне, Трамп пообещал в случае победы ввести новую пошлину – 10% на все импортируемые товары. По его мнению, это поможет экономике Соединенных Штатов. По словам Трампа, ряд стран, в частности Китай, «годами обдирали» страну.

Кроме того, в интервью Карлсону Трамп заявил, что те, кто считают его «другом России», являются просто «больными людьми». Он объяснил, что слухи о его связях с Россией начали распускать демократы перед выборами 2016 года, чтобы обеспечить победу Хиллари Клинтон, а «фальшивые новостные» СМИ эти разговоры подхватили.

Также политик указал, что именно он добился приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2», таким образом «уничтожив его».

«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство – ред. НСН)», – добавил Трамп.