Отвод войск, «разъединение» РФ и КНР: Каким будет мир при Трампе
Экс-президент США Трамп заявил, что в случае победы на выборах он отдалит РФ и КНР, которые «поженились», а также решит конфликт на Украине за 24 часа. Российские власти не ждут изменений и отмечают, что Вашингтон вряд ли моментально изменит свой курс.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента РФ Владимира Путина отвести войска с Украины, заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», – сказал он в ходе 10-го Киевского форума по безопасности для молодежи.
Как утверждает Волкер, Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения Украины. Экс-президент якобы может поступить так же, как в случае с Афганистаном, когда Трамп отказывался выводить американские войска, несмотря на очевидную необходимость такого шага.
КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ – РЕШИТЬ, РФ И КНР – «РАЗЪЕДИНИТЬ»
Дональд Трамп неоднократно отмечал, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на выборах. Экс-президент США заявлял, что способен за сутки остановить военные действия, поговорив с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» – Путина.
При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп заявлял, что в период своего президентства якобы угрожал Путину «нанести удар по центру Москвы», если Россия «нацелится» на Украину. Путин, комментируя эту информацию, заявил 24 октября, что не помнит такого разговора с Трампом. Глава государства назвал подобные утверждения частью президентской кампании в США.
Помимо украинского вопроса, Трамп активно затрагивает темы глобальной политики. В интервью журналисту Такеру Карлсону 1 ноября он выразил настороженность из-за сближения России и Китая. Экс-президент заявил, что «разъединит» Россию и Китай в случае своей победы.
«Байден объединил их (РФ и КНР – ред. НСН). Это позор. Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», – сказал Трамп.
Еще в октябре Трамп заявил, что США могут сотрудничать с Россией и Китаем на выгодных условиях. В июле Трамп отмечал, что политика действующей американской администрации привела к тому, что Москва и Пекин «поженились» и «взяли к себе своего младшего брата – Иран, а затем Северную Корею». В такой ситуации этим странам больше никто не нужен, опасался Трамп.
До этого, в июне, Трамп пообещал в случае победы ввести новую пошлину – 10% на все импортируемые товары. По его мнению, это поможет экономике Соединенных Штатов. По словам Трампа, ряд стран, в частности Китай, «годами обдирали» страну.
Кроме того, в интервью Карлсону Трамп заявил, что те, кто считают его «другом России», являются просто «больными людьми». Он объяснил, что слухи о его связях с Россией начали распускать демократы перед выборами 2016 года, чтобы обеспечить победу Хиллари Клинтон, а «фальшивые новостные» СМИ эти разговоры подхватили.
Также политик указал, что именно он добился приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2», таким образом «уничтожив его».
«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство – ред. НСН)», – добавил Трамп.
ОЖИДАНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТРАМПА
Между тем украинские власти находятся в подвешенном состоянии перед выборами в США. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам визита в Исландию 29 октября заявил, что риск прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона существует, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.
«Риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», – заявил он.
Зеленский при этом отметил, что Трамп не озвучивал напрямую планов прекратить оказывать Киеву финансовую поддержку. Украинский лидер считает, что бывший президент США «много говорит».
Владимир Путин заявлял, что России все равно, кто победит на выборах в США, она будет работать с любым главой государства. Он выразил уверенность, что после выборов в стране политика на российском направлении не изменится.
«Фактом остается то, что он (Дональд Трамп – ред. НСН), будучи президентом, начал вводить какие-то массированные санкции в отношении Российской Федерации», – говорил глава государства.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона.
«Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент», – говорил депутат в интервью РИА Новости.
Слуцкий также напомнил, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году «носила едва ли не пророссийский характер». При этом в годы президентства Трампа, по словам политика, было введено рекордное число санкций против РФ, а отношения с Москвой «перешли к ледниковому периоду».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что русофобский курс США сохранится вне зависимости от исхода президентских выборов. По его словам, Москва будет готова к диалогу с Вашингтоном если и когда американцы продемонстрируют серьезность намерений договариваться по-честному, на основе принципа взаимности и уважения интересов друг друга.
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ГОЛОСА
CBS и социологическая компания YouGov ранее опубликовали опросы, которые показали, что Дональд Трамп несущественно сократил отставание от Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей. Трамп в опросе, опубликованном 27 октября, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта.
Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные психические и когнитивные способности для поста главы государства. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% – ни в одного из них.
Также опрос показал, что респонденты стали больше верить в то, что Соединенные Штаты готовы избрать первую темнокожую женщину-президента – сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе. При этом показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не намерен.
Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в четыре процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента.
В свою очередь опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис обходит Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта. По данным опроса службы SSRS для телеканала CNN, 69% американских граждан уверены, что Трамп не признает свое поражение на выборах.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что сегодня предсказать результаты выборов президента США, ориентируясь на результаты опросов, невозможно.
«Опросы играют большую роль, но доверять им до конца не следует. Особенно, когда речь идет об отрыве в несколько процентов. Если вспомнить выборы 2016 года, по опросам Хиллари Клинтон опережала Трампа до 8%, в итоге она проиграла. В этот раз изменения в опросах возможны, но результаты выборов непредсказуемы. Понятно, что ни одна сторона не признает поражения, каждый будет обвинять друг друга в нарушениях, не обойдется и без обвинения России во вмешательстве», – говорил он.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил НСН, что Камала Харрис не сможет предложить американцам курс, который бы отличался от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Харрис понимает, что Трамп набирает очки за счет того, что и отличается от демократов. У Трампа как раз есть реальные изменения во внешней и внутренней политике, а Харрис – это повторение Байдена, только в юбке. Она понимает, что американцы уже устали от этого традиционного курса. Понятно, что ничего нового не будет, она не способна предложить ничего нового. Ее взгляды с Байденом практически на все совпадают», – отмечал он.
А редсовет газеты Wall Street Journal 31 октября предупредил, что Харрис не готова в случае победы на выборах к проверке на прочность со стороны России и Китая.
«Если она победит, Владимир Путин и Си Цзиньпин быстро испытают ее на прочность. Она кажется неготовой к таким испытаниям», – говорится в сообщении.
Там выразили уверенность, что победа Харрис обернется «четвертым сроком» бывшего президента Барака Обамы.
«Ее кандидатуру лучше всего следует понимать, как попытку продолжить прогрессивную политическую волну, начавшуюся с поражения республиканцев в конгрессе в 2006 году и накатившуюся цунами на фоне финансовой паники 2008 года. Ее выдвижение по сути станет четвертым прогрессивным сроком Барака Обамы», – добавляется в сообщении.
В пятницу, 1 ноября, издание The Hill со ссылкой на результаты октябрьского опроса Marist Poll сообщило, что электоральный рейтинг Харрис несколько выше, чем у Трампа в трех штатах, которые могут сыграть ключевую роль на президентских выборах. Демократ опережает соперника-республиканца на 3% процентных пункта в штате Мичиган и на 2% в штатах Пенсильвания и Висконсин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве мужчину приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке
- Вице-мэра Владивостока Ляйфера посадили на 7,5 лет за взятку
- Теннисистка Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- В Пскове загорелся автосервис на площади 600 «квадратов»
- Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области
- Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google
- В Калужской области уничтожили два дрона ВСУ
- «Яндекс.Музыка» удалила по требованию властей 4941 единицу контента
- СМИ: Минпросвещения введет дистанционное обучение в автошколах
- Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru