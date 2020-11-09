СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре лидеров двух стран в субботу, 7 ноября. Отмечалось, что они подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта в этом регионе.

По данным телеканала, Путин приветствовал предложение Эрдогана обсудить проблему в двустороннем формате, вне работы Минской группы ОБСЕ.

Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник, что Вооружённые силы Армении отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, передает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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