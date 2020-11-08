В Армении заявили об обстрелах Степанакерта и Мартуни и боях за Шуши

Азербайджанские ведут обстрел Степанакерт и Мартуни, бои за Шуши продолжаются, заявляет армянская сторона.

Падение Шуши. Армия НКР в окружении?

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в минобороны Армении опровергли заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате ключевого города Шуши в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боестолкновения на спорной территории продолжаются.


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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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