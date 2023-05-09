СМИ: Эрдоган перед выборами повысил зарплаты госслужащим

По данным издания, повышение коснется 700 тысяч государственных служащих. Их минимальная зарплата, по словам Эрдогана, составит 15 тысяч лир.

«Мы добавляем 10% к чистой заработной плате наших рабочих. Мы собираемся увеличить оплату сверхурочных на 70%», - добавил турецкий лидер.

Отмечается, что о повышении зарплат Эрдоган объявил за пять дней до президентских выборов, который пройдут в Турции 14 мая.

Ранее президент Турции на митинге в Стамбуле 7 мая заявил, что поддержать его пришли 1,7 миллиона человек, сообщает «Радиоточка НСН».