СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России
В начале этого года Саудовская Аравия намекнула на возможность продажи части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Министерство финансов Саудовской Аравии выразило определенным странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для поддержки Украины, описав это как завуалированную угрозу.
В МИД королевства заявили агентству, что оснований для утверждений о каких-либо угрозах нет. В ведомстве подчеркнули, что отношения Саудовской Аравии с G7 и другими странами строятся на взаимном уважении.
По данным Bloomberg, запасы евро и французских облигаций в королевстве могут составлять десятки млрд евро, но эти суммы недостаточно значительны, чтобы иметь критическое значение при их продаже. Однако «намеки» со стороны Эр-Рияда вызывают тревогу у европейских чиновников, так как другие страны могут последовать его примеру, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме заявили, что НАТО вскоре объявит о новых мерах поддержки Украины
- В Домодедове полицейские со стрельбой задержали пять человек, избивших мужчину
- Даниил Медведев победил первую ракету мира и вышел в полуфинал Уимблдона
- СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России
- Зеленский обозначил цели Украины на саммите Североатлантического альянса
- Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области
- В районе Ахтубинска Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ
- Главному кадровику Минобороны продлили арест до 12 октября
- Продюсер Рудченко сообщил, что Губин не вернется к активной творческой деятельности
- Стали известны детали нападения на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru