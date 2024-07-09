СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

В начале этого года Саудовская Аравия намекнула на возможность продажи части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Министерство финансов Саудовской Аравии выразило определенным странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для поддержки Украины, описав это как завуалированную угрозу.