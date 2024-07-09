СМИ: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

В начале этого года Саудовская Аравия намекнула на возможность продажи части европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Министерство финансов Саудовской Аравии выразило определенным странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для поддержки Украины, описав это как завуалированную угрозу.

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В МИД королевства заявили агентству, что оснований для утверждений о каких-либо угрозах нет. В ведомстве подчеркнули, что отношения Саудовской Аравии с G7 и другими странами строятся на взаимном уважении.

По данным Bloomberg, запасы евро и французских облигаций в королевстве могут составлять десятки млрд евро, но эти суммы недостаточно значительны, чтобы иметь критическое значение при их продаже. Однако «намеки» со стороны Эр-Рияда вызывают тревогу у европейских чиновников, так как другие страны могут последовать его примеру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияСаудовская Аравия

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