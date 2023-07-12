СМИ: Елена Исинбаева переехала на Канарские острова
Двукратная олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Елена Исинбаева находится на Канарских островах, сообщает El Digital Sur.
По данным издания, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, майор Вооружённых сил РФ, проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).
El Digital Sur также напоминает, что в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 164 физических лиц РФ, в «чёрный» список попала и Исинбаева.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время отдыхает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru