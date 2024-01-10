В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков
Несколько десятков человек задержали в Эквадоре на фоне беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию республики.
По данным правоохранителей, были задержаны 70 нарушителей.
Ранее полиция сообщила о десяти погибших в ходе столкновений в Гуаякиле и Ноболе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Беспорядки в Эквадоре начались после установления в стране режима чрезвычайной ситуации на фоне серии бунтов в тюрьмах и побега главарей крупнейших банд. Президент республики Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, в которые входят десятки тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц
- Соседов предположил, что Басков может заменить Киркорова
- В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков
- Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года
- Агроэкспорт: Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур
- Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
- Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
- Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
- В Ростовской области выявили опасную Coca-Cola из Казахстана
- Евросоюз намерен поставить Украине 1 млн снарядов к весне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru