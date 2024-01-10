В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков

Несколько десятков человек задержали в Эквадоре на фоне беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию республики.

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По данным правоохранителей, были задержаны 70 нарушителей.

Ранее полиция сообщила о десяти погибших в ходе столкновений в Гуаякиле и Ноболе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Беспорядки в Эквадоре начались после установления в стране режима чрезвычайной ситуации на фоне серии бунтов в тюрьмах и побега главарей крупнейших банд. Президент республики Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, в которые входят десятки тысяч человек.

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ФОТО: AP/TASS
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