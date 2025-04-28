СМИ: В Гамбурге нашли убитой немецкую писательницу Александру Фрелих

Немецкую писательницу Александру Фрелих нашли убитой в ее плавучем доме на реке Эльба в Гамбурге, сообщает The Guardian.

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Тело обнаружил один из сыновей писательницы утром 22 апреля. Устанавливается, что женщина умерла в промежутке с полуночи до 5:30 утра. Предположительно, писательница была застрелена.

Фрелих известна за опубликованный в 2012 году роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы» о ее опыте брака с русским мужчиной.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УбийствоПисателиГермания

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