СМИ: Экс-премьер Польши Моравецкий хотел доказать свою личность в «Википедии»
Экс-премьеру Польши Матеушу Моравецкому, желавшему попасть на митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа, пришлось использовать вместо паспорта статью «Википедии». Об этом пишет Fakt.
По данным издания, мероприятие прошло на арене Capital One в Вашингтоне. Предполагается, что у Моравецкого не оказалось при себе паспорта или официального приглашения. Поэтому политик показал стражам порядка статью о себе, размещённую в «Википедии».
Источник в окружении Моравецкого заявил, что произошедшее - это «буря в стакане воды».
Удалось ли экс-премьеру попасть на митинг не уточняется.
Ранее Трамп в ходе митинга в Вашингтоне заявил, что намерен положить конец конфликту на Украине, сообщает RT.
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