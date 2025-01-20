СМИ: Экс-премьер Польши Моравецкий хотел доказать свою личность в «Википедии»

По данным издания, мероприятие прошло на арене Capital One в Вашингтоне. Предполагается, что у Моравецкого не оказалось при себе паспорта или официального приглашения. Поэтому политик показал стражам порядка статью о себе, размещённую в «Википедии».

Источник в окружении Моравецкого заявил, что произошедшее - это «буря в стакане воды».

Удалось ли экс-премьеру попасть на митинг не уточняется.

Ранее Трамп в ходе митинга в Вашингтоне заявил, что намерен положить конец конфликту на Украине, сообщает RT.

