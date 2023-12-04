СМИ: Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в шпионаже для Кубы
Бывшего посла США в Боливии Мануэля Рочу задержали по обвинению в тайной работе на правительство Кубы. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники.
По данным агентства, ФБР задержало 73-летнего Рочу в Майами после длительного контрразведывательного расследования. Экс-посла обвиняют в продвижении интересов кубинского правительства. Подробности дела станут известны в понедельник, когда состоится заседание суда.
Мануэль Роча занимал пост посла Штатов в Боливии в 2000-2002 годах. По данным СМИ, дипломат «напрямую вмешался в президентские выборы» в республике в 2002 году. Роча якобы заявлял, что Вашингтон перестанет помогать стране, если к власти придет Эво Моралес. Кандидат проиграл на выборах в 2002-м, однако занял пост президента Боливии в декабре 2005 года.
Ранее ФСБ России задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru