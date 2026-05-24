СМИ: Экс-канцлер ФРГ Шольц нашел новую работу
Бывший глава правительства Германии Олаф Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству со странами Глобального Юга, сообщает Tagesspiegel.
По данным издания, данные о новой должности 67-летнего политика подтвердили несколько источников. Политик станет руководить «Северо-Южной комиссией».
Проект призван укрепить двусторонние отношения со странами Глобального Юга, а также их расширения в глобальную сеть. В настоящее время решение о назначении Шольца не принято окончательно.
Ранее Шольц признал, что спор о помощи Украине привел к краху его правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
