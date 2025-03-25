Шольц и министры ФРГ получили увольнительные грамоты

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам его кабинета министров увольнительные грамоты в связи с завершением их полномочий. Церемония прошла в присутствии представителей федерального правительства и транслировалась на официальном канале главы государства.

В ходе выступления Штайнмайер подчеркнул, что за время работы уходящего кабмина мировая обстановка значительно изменилась, а Германия столкнулась с рядом кризисов, включая конфликт на Украине. Президент поблагодарил Шольца и министров за проделанную работу, но также напомнил о распаде правительства после выхода из него представителей Свободной демократической партии.