Шольц и министры ФРГ получили увольнительные грамоты
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам его кабинета министров увольнительные грамоты в связи с завершением их полномочий. Церемония прошла в присутствии представителей федерального правительства и транслировалась на официальном канале главы государства.
В ходе выступления Штайнмайер подчеркнул, что за время работы уходящего кабмина мировая обстановка значительно изменилась, а Германия столкнулась с рядом кризисов, включая конфликт на Украине. Президент поблагодарил Шольца и министров за проделанную работу, но также напомнил о распаде правительства после выхода из него представителей Свободной демократической партии.
Несмотря на официальное прекращение полномочий, Шольц и его кабинет продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Ранее Штайнмайер уже поручил действующему канцлеру временно оставаться на своем посту до назначения преемника. В настоящее время блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ведет переговоры о создании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее заявлял, что рассчитывает сформировать новый кабинет к Пасхе, которая в этом году выпадает на 20 апреля.
Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. По итогам голосования ХДС/ХСС занял первое место с 28,6% голосов, второе — «Альтернатива для Германии» с рекордными для партии 20,8%. СДПГ получила 16,4%, что стало худшим результатом в ее истории. В парламент также прошли «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%) и партия датско-фризского меньшинства, получившая одно место по одномандатному округу, передает «Радиоточка НСН».
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