СМИ: экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество
27 ноября 202404:32
В Китае экс-председателя правления крупнейших мировых банков Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни, сообщает Reuters.
Его обвинили во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов. Бывший глава банка приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой, после чего приговор будет заменен на пожизненное заключение.
Общая сумма взяток составила 121 млн юаней ($17 млн).
Ранее стало известно, что в США провели вторую казнь азотом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru