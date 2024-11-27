СМИ: экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество

В Китае экс-председателя правления крупнейших мировых банков Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни, сообщает Reuters.

В США мужчину казнят за преступление, которое сочли невозможным

Его обвинили во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов. Бывший глава банка приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой, после чего приговор будет заменен на пожизненное заключение.

Общая сумма взяток составила 121 млн юаней ($17 млн).

Ранее стало известно, что в США провели вторую казнь азотом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ВзяткиСмертная КазньКитай

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