СМИ: экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество

Его обвинили во взяточничестве и незаконной выдаче кредитов. Бывший глава банка приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой, после чего приговор будет заменен на пожизненное заключение.

Общая сумма взяток составила 121 млн юаней ($17 млн).

Ранее стало известно, что в США провели вторую казнь азотом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

