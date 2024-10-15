В США мужчину казнят за преступление, которое сочли невозможным

В США жителя штата Техас Роберта Робертсона ждет казнь за преступление, которое, как заявили многочисленные эксперты, является невозможным, сообщает ABC News.

Специалисты полагают, что он невиновен. Мужчину приговорили по делу о смерти его двухлетней дочери. Ночью в 2002 году он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина ее успокоил, уложил в кровать и снова отправился спать. Утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ребенка не удалось.

Врач обратил внимание на следы травм головы, сделав вывод, что они имеют насильственное происхождение. Защитники американца пытаются добиться отмены казни, которая назначена на 17 октября.

Ранее суд в Техасе оправдал американца, который 20 лет ждал смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

