СМИ: Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена
Глава аппарата Белого дома во время правления президента Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников американской администрации согласились дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента, сообщает Politico.
Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена, когда он занимал должность главы государства, прошло в Сенате США 18 июня.
Ранее стало известно, что четыре сотрудника американской администрации использовали автоперо экс-президента Джо Байдена при подписи важных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru