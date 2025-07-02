СМИ: Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Глава аппарата Белого дома во время правления президента Джо Байдена Рон Клейн и еще несколько бывших высокопоставленных чиновников американской администрации согласились дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента, сообщает Politico.

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Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена, когда он занимал должность главы государства, прошло в Сенате США 18 июня.

Ранее стало известно, что четыре сотрудника американской администрации использовали автоперо экс-президента Джо Байдена при подписи важных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:СШАДжо Байден

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