СМИ: Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста водочных брендов РФ
Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОСа добились ареста на территории стран Бенилюкса двух брендов российской водки — «Столичная» и «Московская». Об этом заявил один из представителей владельцев акций Тим Осборн. По его словам, бывшие акционеры намерены конфисковывать российскую государственную собственность, пока Москва игнорирует международные суды.
Как сообщает «Коммерсант», арестованные бренды планируется реализовать на торгах в сентябре. Средства, полученные от аукциона, будут направлены акционерам ЮКОСа.
Между тем, в Международном центре правовой защиты, который представляет интересы РФ в судах по делу бывшей компании, не получали официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков. Об этом ТАСС сообщил глава центра Андрей Кондаков.
На прошлой неделе Апелляционный суд Гааги принял решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов, отмечает Ura.ru. Москва уже обжаловала этот вердикт. Как подчеркнул Кондаков, любые аресты в обязательном порядке должны предваряться извещением. Такой документ должен быть направлен в министерство иностранных дел РФ.
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