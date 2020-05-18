СМИ: Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста водочных брендов РФ

Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОСа добились ареста на территории стран Бенилюкса двух брендов российской водки — «Столичная» и «Московская». Об этом заявил один из представителей владельцев акций Тим Осборн. По его словам, бывшие акционеры намерены конфисковывать российскую государственную собственность, пока Москва игнорирует международные суды.

Как сообщает «Коммерсант», арестованные бренды планируется реализовать на торгах в сентябре. Средства, полученные от аукциона, будут направлены акционерам ЮКОСа.