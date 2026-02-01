Казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей в Мьянме
В Мьянме казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей, где погибла белоруска и держали в рабстве россиянку, сообщает Telegram-канал Mash.
Людей заманивали обманом, насильно удерживали, заставляли работать в вебкаме и продавали на органы. В скам-лагерях использовали пытки: людей избивали барабанными палочками, пытали электрошокерами за ошибки в словах. Вырваться было практически нереально — жительница Читы смогла освободиться, чудом связавшись с родственниками и дипломатами из России.
Недавно скам-центр уничтожили армия Таиланда и военные Мьянмы. Перед этим во всей Юго-Восточной Азии прошли массовые обыски, в ходе которых освободили около 3500 женщин и мужчин из КНР, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ.
Преступники получили приговоры за умышленное убийство, причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы и онлайн мошенничество. Общая сумма ущерба составила 10 млрд юаней (11 млрд рублей).
Ещё 12 руководителей скам-центра разыскивают силовики. Им грозит смертная казнь. За любую информацию о них обещано вознаграждение в 50 тысяч юаней (полмиллиона рублей).
Ранее в Мьянме были освобождены более 2 тысяч человек из мошеннического кол-центра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
