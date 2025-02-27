СМИ: Десять человек пострадали в Израиле из-за наезда автомобиля на толпу
Десять человек пострадали в Израиле, когда автомобиль наехал на толпу недалеко от автобусной остановки. Об этом сообщает издание Ynet.
Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом состоянии, еще два человека — в состоянии средней степени тяжести. Также пять человек получили легкие ранения. Всех пострадавших доставили в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.
По данным полиции, за нападением стоит палестинец, проживающий в стране нелегально. Известно, что он женат на гражданке Израиля.
Теракт произошел в городе Пардес-Хана-Каркур на севере Израиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru