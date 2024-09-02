СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа, сообщает Paris Match.
По данным издания, миллиардер будет в ней дожидаться суда по уголовному делу. Дуров уже «поручил охотнику за недвижимостью подыскать ему дом в красивых районах Парижа». Переезд планируется в конце недели.
Также издание обнародовало снимки, на которых Дуров запечатлен в компании 24-летней Юлии Вавиловой. Они гуляют по Елисейским полям.
Ранее мать детей Дурова заявила, что он заблокировал банковские карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru