В результате атак на базы США в Сирии и Ираке пострадал 21 военнослужащий

Из-за нападений боевиков на военные объекты США в Сирии и Ираке пострадал 21 американский военнослужащий, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Представитель военного ведомства напомнил, что 17-18 октября беспилотники атаковали авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке и базу Эт-Танф в Сирии.

Райдер уточнил, что на базе Эт-Танф пострадали 17 военнослужащих, на базе Айн-эль-Асад - четверо, пишет ТАСС.

Шиитские группировки в четверг атаковали двумя дронами базу США в Иракском Курдистане. Отмечается, что беспилотники попали по целям. Информации о пострадавших и разрушениях нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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