СМИ: Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена
Древнейшего предка головоногих вампироморфов, включающих осьминогов и кальмаров, назвали в честь президента США Джо Байдена. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на исследование.
Ранее в штате Монтана были обнаружены останки моллюска. В 1988 году их передали канадскому Королевскому музею Онтарио. Отмечается, что головоногое существо имеет десять щупалец: восемь «рук» и два бичевидных филамента, которые считаются рудиментарными руками.
Палеонтологи американского музея естественной истории Кристофер Уэйлен и Нил Лэндмен рассказали, что вид получил название Syllipsimopodi bideni. Перед подачей заявки исследователей Байден как раз вступил на должность президента США.
По сообщениям газеты New York Times, открытие вызвало дискуссию среди мировых палеонтологов. Так, ученый из Цюрихского университета Кристиан Клюг заявил, что находка представляет экземпляр ранее известного вида древних головоногих моллюсков Gordoniconus beargulchensis.
До настоящего времени из всей группы вампироморфов сохранился лишь адский вампир. Это небольшой кальмар-детритофаг, который обитает в умеренных и тропических водах мирового океана.
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