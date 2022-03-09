СМИ: Древнейшего предка головоногих вампиров назвали в честь Байдена

Древнейшего предка головоногих вампироморфов, включающих осьминогов и кальмаров, назвали в честь президента США Джо Байдена. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на исследование.

Ранее в штате Монтана были обнаружены останки моллюска. В 1988 году их передали канадскому Королевскому музею Онтарио. Отмечается, что головоногое существо имеет десять щупалец: восемь «рук» и два бичевидных филамента, которые считаются рудиментарными руками.

Палеонтологи американского музея естественной истории Кристофер Уэйлен и Нил Лэндмен рассказали, что вид получил название Syllipsimopodi bideni. Перед подачей заявки исследователей Байден как раз вступил на должность президента США.