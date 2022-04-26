СМИ: доходы РФ от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

Как пишет Foreign Policy, они могут превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Это возможно благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

По данным американского издания, сегодня многие страны, которые ввели санкции против России, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у Москвы.

Экс-специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что Россия получает как минимум 1 млрд долларов в день с продажи нефти и газа.

Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, он может включать ограничения на импорт российской нефти.

