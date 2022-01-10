СМИ: дочь Назарбаева вывезла из Казахстана личное состояние на $300 млн

Дом в северном Лондоне за 8,75 млн фунтов стерлингов и частный самолёт за 18 млн фунтов стерлингов приобрела дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия, сообщает Daily Mail.

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По информации газеты, данные о тратах 41-летней женщины стали известны после того, как она поссорилась с финансовыми консультантами и подала иск на 165 млн фунтов стерлингов, обвинив их в сговоре с целью мошенничества.

Издание сообщает, что Алия Назарбаева заявила суду о переводе $312 млн из Казахстана, объяснив своим советникам, что оставаться в республике ей «опасно». По её словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах.

Ранее участники протестов в городе Талдыкорган снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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