СМИ: дочь Назарбаева вывезла из Казахстана личное состояние на $300 млн
Дом в северном Лондоне за 8,75 млн фунтов стерлингов и частный самолёт за 18 млн фунтов стерлингов приобрела дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия, сообщает Daily Mail.
По информации газеты, данные о тратах 41-летней женщины стали известны после того, как она поссорилась с финансовыми консультантами и подала иск на 165 млн фунтов стерлингов, обвинив их в сговоре с целью мошенничества.
Издание сообщает, что Алия Назарбаева заявила суду о переводе $312 млн из Казахстана, объяснив своим советникам, что оставаться в республике ей «опасно». По её словам, она поручила двум финансовым консультантам разместить деньги в офшорах на Британских Виргинских островах.
Ранее участники протестов в городе Талдыкорган снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.
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