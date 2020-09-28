СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах

Бойцы частных военных кампаний, которые официально не легализованы в России, готовы направиться в Нагорный Карабах для участия в военном противостоянии Армении и Азербайджана. Об этом URA.RU рассказал на условиях анонимности один из сотрудников ЧВК. По его словам, все уже наготове и жду только отмашки.

При этом собеседник подчеркнул, что российские добровольцы готовы принять единственную сторону конфликта – армянскую, а точнее, непризнанного Нагорного Карабаха. Как уточнил представитель ЧВК, пока в зоне конфликта нет ни одного россиянина, поскольку армянская сторона не выступала с таким призывом.