СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах
Бойцы частных военных кампаний, которые официально не легализованы в России, готовы направиться в Нагорный Карабах для участия в военном противостоянии Армении и Азербайджана. Об этом URA.RU рассказал на условиях анонимности один из сотрудников ЧВК. По его словам, все уже наготове и жду только отмашки.
При этом собеседник подчеркнул, что российские добровольцы готовы принять единственную сторону конфликта – армянскую, а точнее, непризнанного Нагорного Карабаха. Как уточнил представитель ЧВК, пока в зоне конфликта нет ни одного россиянина, поскольку армянская сторона не выступала с таким призывом.
Он также обосновал отказ воевать на стороне Азербайджана тем, что на территорию этой страны при активном участии Турции переброшены отряды боевики из Сирии.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшие выходные. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов, мест дислокации военных с обеих сторон. Обе стороны несут потери.
Баку оказывает поддержку Анкара, по неофициальным данным в Азербайджан уже переброшены несколько отрядов турецких военнослужащих, также готовится к прибытию армейский спецназ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе
- СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах
- Санкции ЕС против России за Крым могут расширить
- Ефремов лично обжаловал свой приговор
- Волонтеры #МыВместе возобновляют адресную помощь в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru