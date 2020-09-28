СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах

Бойцы частных военных кампаний, которые официально не легализованы в России, готовы направиться в Нагорный Карабах для участия в военном противостоянии Армении и Азербайджана. Об этом URA.RU рассказал на условиях анонимности один из сотрудников ЧВК. По его словам, все уже наготове и жду только отмашки.

При этом собеседник подчеркнул, что российские добровольцы готовы принять единственную сторону конфликта – армянскую, а точнее, непризнанного Нагорного Карабаха. Как уточнил представитель ЧВК, пока в зоне конфликта нет ни одного россиянина, поскольку армянская сторона не выступала с таким призывом.

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Он также обосновал отказ воевать на стороне Азербайджана тем, что на территорию этой страны при активном участии Турции переброшены отряды боевики из Сирии.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшие выходные. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов, мест дислокации военных с обеих сторон. Обе стороны несут потери.

Баку оказывает поддержку Анкара, по неофициальным данным в Азербайджан уже переброшены несколько отрядов турецких военнослужащих, также готовится к прибытию армейский спецназ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияЧВКНагорный Карабах
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