СМИ: До 7 тысяч военных выведут во Франции охранять улицы после убийства учителя
До 7 тыс. военных выведут на охрану порядка на улицах Франции. Поручение обеспечить Соответствующее поручение дал после недавнего убийства учителя в коммуне Аррас на севере Франции президент страны Эммануэль Макрон.
Данные о военном контингенте на французских улицах сообщает радиостанция RTL.
Ранее власти Франции ввели в стране максимальный уровень террористической угрозы, пишет Agence France-Presse (AFP).Решение принято после убийства школьного учителя в коммуне Аррас 13 октября. Также причиной стал рост напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом Израиля и палестинского движения ХАМАС, отмечает Tеlegram-канал «Радиоточка НСН».
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